縣府交旅處3月推出為期1個月的「FUN慢遊飛鳳山」集章抽好禮活動，吸引近1600報名參加反應熱烈，為延續登山熱潮，精選縣內與動物名有關的12條健行步道，結合竹縣吉祥物皮皮獅「上山尋找動物好朋友」童趣概念，7月將推出「2022森遊竹縣 皮皮獅同樂會」登山集章活動。

縣長楊文科表示，新竹縣幅員遼闊，許多山林步道隱藏瀑布、神木和野溪等秘境美景，深獲山友喜愛，3月舉辦結合登山集章送好禮的「FUN慢遊飛鳳山」活動，短短1個月有超過千人參與，可見竹縣山林的魅力，7月推出「2022森遊竹縣 皮皮獅同樂會」登山集章活動，歡迎各地民眾一同來竹縣登山！

交旅處長游志祥說，「FUN慢遊飛鳳山」登山抽獎活動，下載App的民眾有1600多人，登山必須經過4個集點站，就能參加600份「芎林番茄拉麵」抽獎，經過10個集點站則能抽200個「皮皮獅抱枕」好禮，日前已抽出幸運獲獎民眾，公告在新竹縣旅遊網，好禮將由該處直接寄送到幸運兒的手中。

「2022森遊竹縣 皮皮獅同樂會」登山集章活動，精選騎龍古道、鵝公髻山步道、馬胎古道、金獅古道、青蛙石天空步道、老鷹溪步道、鹿寮坑桐花步道、石牛山步道、鳳崎落日步道、馬胎古道、馬武督外鳥嘴山及猴洞步道等12條有動物名的步道，規畫不同登山等級的集章。

游志祥說，各步道除讓民眾登山集章外，更準備豐富好禮與登證書，讓活動增添童趣，大小朋友可以逐一蒐集各路線代表的動物圖章，認識竹縣山林美景，感受到竹縣大自然的風光。最新資訊可到臉書粉絲專頁「竹縣好好玩」查詢。