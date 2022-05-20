宏達電自有影音內容平台VIVE ORIGINALS搶攻NFT與元宇宙結合商機，日前推出BEATDAY元宇宙「NFT喪屍派對」的藏家搶先場，首創以虛擬錢包及Discord連結「ZombieClub」NFT的登入，共有千人在BEATDAY元宇宙及Discord中同步使用的紀錄，並開放一般民眾今日起使用，下一季BEATDAY將推出手機版與Mac版。

宏達電VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，宏達電與GQ、余文樂NFT「ZombieClub」合作推出的NFT喪屍派對，首度開創連結虛擬錢包登入的功能，並優化整體使用者體驗，無論是文書筆電或海外觀眾皆能登入元宇宙、流暢體驗派對，獲得觀眾一致好評，未來BEATDAY在平台功能上，將開放「加好友」及「語音組隊」服務，強化BEATDAY元宇宙中的社群連結、並推出多元種族身分，使用者將可打造更具特色的虛擬分身。

他也指出，「Mac 版」及「手機版」BEATDAY預計於下一季推出，搶攻Z世代用戶的娛樂需求，平台服務方面，BEATDAY也將與知名代理商佈局元宇宙廣告代理，未來除了推出全新的全息演唱會，更將與知名戲劇IP結合，開創元宇宙娛樂全新應用視野。