本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天再度呼籲民眾盡速接種疫苗，並提醒65歲以上長者及55歲以上原住民，5月31日前接種任何一劑疫苗皆可獲得500元以下禮券等衛教品，包括第4劑在內。指揮官陳時中表示，長者接種疫苗的免疫反應不如年輕人，只打1、2劑效果不夠，希望盡速接種第4劑。

有些人認為打疫苗還是會感染，因此認為不需要打疫苗。陳時中表示，疫苗保護力會隨著時間遞減，所以才會需要打追加劑，國內最早從高齡族群開始打第1劑，第2、3劑也是長者先打，現在時間比較久了，疫苗效力遞減，加上年長者的免疫反應不如年輕人，只打1、2劑恐怕效果不彰，因此希望高齡族群趕快來打第4劑。

指揮中心日前宣布，5月16日起開放65歲以上長者接種第2次追加劑，也就是第4劑疫苗；需與前一劑疫苗間隔5個月以上。

陳時中提醒，65歲以上長者（含55歲以上原住民）疫苗接種獎勵持續進行中，只要在5月31日前接種任何劑次的疫苗，含第4劑在內，即可獲得各地方政府提供500元以下衛教品，「可以打就趕快來打，對自己一定有效果，一定是一件好事情」。