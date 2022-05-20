樂天桃猿一軍疫情持續延燒，20日再宣布投手陳禹勳、捕手嚴宏鈞快篩呈現陽性，其中嚴宏鈞並無症狀，陳禹勳則是有喉嚨痛、畏寒的情況，目前已安排進行PCR檢測並依規定通報聯盟，後續將嚴格遵守指揮中心及聯盟規範辦理。

桃猿先是二軍中傳出有教練、球員確診，但後來疫情也延燒到一軍，先是陳俊秀、林承飛、林立3人快篩陽性後PCR確診，昨天再傳出馬傑森、郭永維、邱駿威等3名選手快篩也是陽性。

今天桃猿再公布，目前正在治療手傷、隨一軍練球的陳禹勳及捕手嚴宏鈞快篩陽性的消息，其中嚴宏鈞並無症狀，陳禹勳則是略有不適。領隊浦韋青表示，郭永維PCR結果出爐，確定是陽性確診，馬傑森、邱駿威則還在等報告中，「但根據過往經驗大概傍晚會結果會出來。」

目前桃猿一軍共累積4名球員確診、4快篩陽性，疫情都在內野，浦韋青指出，球隊都有進行疫調，今天新增2名快篩陽性的球員評估是有一天在客場用餐時有接觸到之前確診的球員。

浦韋青苦笑說：「今天還是禹勳的生日，得知消息後真的是驚訝、只能苦笑。現在球隊都是1人1室，評估起來可能是在這一天的用餐時刻是感染機會，現在只能希望疫情不要再持續擴散下去，球隊也會配合聯盟規範，盡量維持隊形。」