國際巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）近期帶著新作品電影《捍衛戰士：獨行俠》強勢回歸，現身坎城影展氣勢十足，滿足影迷們期待；阿湯哥積極宣傳新片，19日又出席在英國倫敦萊斯特廣場舉辦的皇室首映會，當眾牽起凱特王妃的手，成為鎂光燈焦點，但一旁的威廉王子尷尬憋笑的表情也變亮點。

阿湯哥近期出席各大活動宣傳新電影，不久前受邀英國女王登基70年周年紀念，但他不忘宣傳電影，該行為遭到部分英國皇室迷批評，認為他對女王「不尊重」；不過，這件事並未影響阿湯哥在皇室成員心中的看法，19日阿湯哥電影《捍衛戰士：獨行俠》在倫敦舉辦的皇家首映會，威廉王子和凱特王妃照樣現身支持。

阿湯哥和凱特王妃牽手一幕，立刻讓現場鎂光燈閃不停。(圖/ 達志影像)

其中更被捕捉到驚喜的一幕，阿湯哥和威廉王子、凱特王妃走紅毯時，凱特王妃要走上戲院階梯，阿湯哥順勢展現紳士風度，伸出手貼心地扶著她走，「牽手」瞬間讓現場鎂光燈閃不停；而一旁的威廉王子看到這幕，露出憋笑的樣子，彷彿淪為配角顯得有點尷尬。

威廉王子在一旁的表情也引起熱烈討論。(圖/ 達志影像)

據悉，威廉王子是湯姆克魯斯的粉絲，所以當湯姆克魯斯得知此消息，特地把即將在全球上映的《捍衛戰士：獨行俠》，讓英國皇室搶先看，意外掀起網友正反兩面論戰，有人覺得很貼心寵粉，但也有不少人認為會模糊英女王登基70周年的焦點，不太尊重。