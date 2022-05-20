教育局專委郭明洲說，台中市高中以下校園遠距教學一周的政策宣布後，獲許多家長共鳴。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

繼國小、國中、高中5月23至27日暫停實體課程，考量幼兒園學生多尚未接種疫苗及公立學校一致性，台中市長盧秀燕20日在疫情記者會宣布，台中市公幼5月23至27日暫停實體課程一周，家長如有照顧需求，仍可送至幼兒園托育。

因應疫情嚴峻，幼兒園學生多尚未接種疫苗，盧秀燕昨日表示，國小、國中、高中從5月23至27日暫停實體課程，實施一周遠距教學，含前後周末，孩子有9天不用到學校，減少移動與群聚風險。

盧秀燕表示，台中市公幼5月23至27日暫停實體課程一周，家長如有照顧需求，仍可送至幼兒園托育。

盧秀燕指出，其餘非營利、準公共及私立幼兒園，以及補習班、兒童課後照顧服務中心，因涉及私權契約關係，參考其他五都的做法，業者經與家長妥善溝通協調後決定是否停課，或考量疫情彈性提供教保服務，若家長主張維持現狀，非營利、準公共、私立幼兒園及補習班、課照中心等教育機構應提供服務，妥善安排。

教育局專委郭明洲說，台中市高中以下校園遠距教學一周的政策宣布後，獲許多家長共鳴，不少幼兒園家長和相關教育機構也希望擴大適用，教育局在徵詢家長師生等意見後，決定擴大適用範圍，因此公幼5月23至27日暫停實體課程一周。

教育局強調，非營利、準公共及私立幼兒園，以及補習班、課照中心如果維持現狀，必須遵守防疫規定，台中市現行防疫比中央的九宮格規範嚴格，從嚴處理保障師生健康，班上如有確診學生前兩日曾到班上上課，全班師生暫停實體課程3天。