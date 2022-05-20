大千醫護團隊配戴完整防護，為兩位孕婦接生。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

國內疫情持續嚴峻，並傳出多例確診死亡案件，不過，苗栗縣大千醫院在520當天仍傳出溫馨故事，2名孕婦因安排接受剖腹產，產前篩檢發現染上新冠肺炎確診入院收治，結果在520日先後接受剖腹產，順利產下2個男寶寶，寶寶採檢結果為陰性，母子均安讓醫護團隊增添一段佳話。

近來新冠疫情嚴峻，婦產科團隊功為2位染疫孕婦剖腹產，順利接生個男寶寶，大千醫院傳出這項喜訊，也讓近期國內接連發生稚齡幼兒染疫身亡，沖淡不少悲情。

大千醫院婦產科主任周志恒表示，第1位35歲孕婦是首次懷孕，因孕前檢查有前置胎盤的問題，故安排接受剖腹生產，然而她在手術前的PCR篩檢為陽性，因此先收治於專責病房。孕婦雖有輕微咳嗽，但心肺功能穩定，胎兒監測也穩定正常，且收治幾日後，其CT值上升、傳染機率降低，經胸腔內科、婦產科、小兒科及麻醉科團隊共同評估後，決定為孕婦進行剖腹產。

第2位34歲的孕婦，也是首次懷孕，因胎位不正，原本預計下週進行剖腹產，但因出現產兆，故由團隊評估後緊急為她接生，並經篩檢發現染疫確診，幸好2名孕婦都能順利產下男寶寶，母子均安。

大千醫院表示，2位孕婦手術時皆由婦產科、麻醉科、新生兒科等科醫師及多位護理師組成團隊，佩戴雙層防護、控制空調並全面離，手術後完整清潔消毒手術室，在大家全力配合下，順利為孕婦接生。

周志恒表示，確診孕婦垂直感染寶寶的機率很低，約1.5％左右，目前兩位寶寶於新生兒加護病房獨立隔離照顧，團隊也將會持續觀察後續狀況。