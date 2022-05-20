美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）周四表示，拜登政府並未排除在烏克蘭戰爭期間，對採購俄羅斯石油的國家實施制裁的可能性，但對於石油市場可能受到的影響將謹慎以待。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國、英國和加拿大已禁止購買俄羅斯石油，但華盛頓當局尚未對購買俄羅斯石油的國家實施所謂的「二級制裁」（secondary sanctions）。過去美國政府曾對購買伊朗石油的國家採取這類措施。

美國的制裁措施通常由財政部和國務院制定，但能源部長可以就制裁對全球油價的影響提出意見。

印度和中國等國家仍持續從俄羅斯購買石油，而這最終可能成為這場戰爭的經費來源。

印度是全球第三大石油進口國，其4月自俄羅斯進口的石油量約為每日27萬7,000桶，較3月的每日6.6萬桶增加許多，當許多西方國家和公司因為制裁而避開俄國石油時，印度當地的煉油商則忙著搶購這些廉價石油。中國也在採購大打折扣的俄羅斯石油。

當被問及政府是否應該實施二級制裁時，格蘭霍姆表示：「確實不排除這樣的可能性」。

但此時美國政府對創下新高的油價很敏感，對採購俄羅斯石油的國家祭出制裁可能進一步推升全球石油價格。在美國11月國會選舉之前，高漲的油價令拜登的民主黨陣營深感擔憂。

格蘭霍姆表示，西方對俄羅斯的第一組制裁措施已經使全球市場每天減少約150萬桶石油，而歐盟計畫逐步淘汰俄國石油和煉油產品，可能會在年底前使市場再減少150萬桶/日。她表示，這顯然會給價格帶來額外的壓力，我們不希望美國人民因昂貴的燃油費用而受到打擊。