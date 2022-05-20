華視不到1個月出包7次，加速公廣集團改組的腳步，公視今（20日）召開第7屆董監預備會議，首要之務就是選出新任董事長，最後以日前表態參選的董事胡元輝出任新董座、劉啟群擔任常務監事。

第7屆公視董監事審查委員會5月9日舉行第三次審查會議，通過12位董事、4位監事，加上2019年第一次審查會議通過的董事7人，已有19名董事，依法組成新董事會。公視董事會今召開董監預備會議，由文化部長李永得頒發聘書。

公視新任董事長胡元輝現為中正大學傳播學系教授，曾於《聯合報》、《自立晚報》、TVBS、台視、民視、中央社等媒體擔任要職，目前也是公視的董事之一。

不過，國民黨立委吳怡玎日前在立法院質詢指出，胡元輝身兼公視董事、央廣董事，也是影音平台Taiwan Plus諮詢委員，又在承攬文化部Taiwan Plus標案的中央社掛名為監事，而且胡元輝也是台灣事實查核中心董事長、優質新聞發展協會常務理事，一人兼任6個單位，引發「利益迴避」質疑。