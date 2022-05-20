台南今天新增4707例，市長黃偉哲說，面對疫情海嘯來襲，台南昨已宣布下高中以下學校23日起暫停實體授課1周，改線上教學，針對有防疫專家建議線上教學改為2周最安全，黃偉哲說，暫時先宣布放1周，持續滾動式檢討，下周四、五之前會再公布是否延長線上教學。

黃偉哲今天於防疫記者會被問到，有防疫專家認為，遠距教學期間最安全時間是2周，台南是否考慮持續遠距教學？黃偉哲說，暫停1周、2周誰也說不準，如果1周後，疫情仍在高峰，就再停1周，如2周後仍有疫情呢？他說，市府會滾動式檢討，不宜一次性決定未來課程是要停幾周，甚至到暑假都改為線上教學，最好的方式還是要看疫情演變，再做滾動檢討。

他說，如果下周暫停實體授課，小朋友確診數跟大人確診數下降，就有條件恢復實體，市府也會滾動檢討跟市民報告。他也鼓勵家長帶小孩趕快打疫苗，降低染疫後轉為中重症的機率。

台南市政府昨天之前原本仍維持高中以下校園實體授課，然而，連日來，不少家長湧進黃偉哲臉書留言，紛紛要求停課，加上黃偉哲昨天與其他首長討論後，認為疫情海嘯將來襲，因此，於昨天下午防疫記者會宣布下周一起，高中以下將全面暫停實體授課。