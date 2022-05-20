頭前溪持續梅雨，水流量大，知名景點豆腐岩變「豆腐湯」，夜色迷人。（羅浚濱攝）

持續梅雨讓頭前溪水量大增，隆恩堰近來每天進水量都達20萬噸滿載。（羅浚濱攝）

5月持續梅雨，頭前溪水源豐沛，著名景點豆腐岩變成「豆腐湯」，吸引很多民眾拍照打卡，水公司三區管理處評估今年應不會缺水，目前正規畫寶山淨水場第4期擴廠計畫，評估新竹第二淨水場擴建，以增加處理量，有效利用水資源。

往年頭前溪在2月進入枯水期，3到5月梅雨多是暫時解渴，一般在7月後颱風季節才會有較多水量，去年氣候反常，全台歷經長達半年的大乾旱後，不時普降甘霖，5月這波梅雨，頭前溪波濤洶湧，直奔大海。

水公司三區處副處長徐玟玲表示，近來持續梅雨，讓寶山和寶二水庫滿庫，頭前溪隆恩堰也是日進水量20萬噸的滿載，因非颱風季節，水質都相當清徹，預估今年園區工業用水和新竹地區民生用水都不會有問題。

由於歷經去年大乾旱後，如何增加水資源已成重要課題，尤其台積電在寶山一、二期擴廠一旦完工，竹科2026年日用水量將高達32.5萬噸，水利署正積極辦理「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，預計2026年底完工後，石門水庫將可日供30萬噸原水至寶山和寶二水庫。

徐玟玲說，寶山和寶二水庫原水要先經寶山淨水場處理，2009年完成3期擴建工程後，每天能處理34萬噸供應竹科用水外，部分供應新竹地區民生用水，為因應未來石門水庫直接供水給寶二系統，已規畫寶山淨水場4期擴建工程，提升處理量，讓未來竹科用水無虞。

徐玟玲說，頭前溪隆恩堰從取水口進到新竹給水場後，第一淨水場空間有限能處理6萬噸，第二淨水場處理量為14萬噸，水公司對第二淨水場辦理擴建工程，已評估國財局土地撥用及徵收補償問題，若能順利解決，辦理擴建後將能提升進水的處理量，有效使用頭前溪的水資源。