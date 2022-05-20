「怎麼都5月下旬了，還這麼冷」，不少人對今年5月似乎比往年來得涼爽很有感，至少稱不上炎熱。中央氣象局證實了這項大眾體感，統計至18日止，5月均溫僅23.5度，遠比氣候平均值低了2度，甚至是1953年以來最冷的5月；氣象局長鄭明典說，未滿70歲的人，大概正經歷「有生以來最冷的5月」。

氣象局臉書粉專「報天氣」分享，自5月1日至18日，均溫為23.5度，和去年、前年明顯偏暖的5月相比，落差非常明顯，「去年5月可能很多人已經開冷氣了，今年5月至今，很多時候還需要薄外套呢」。

23.5度的均溫甚至遠比近30年來的氣候值25.68度足足少了2度，上次5月這麼冷，要追溯到1953年了，當年只有23.36度；今年成為69年來最冷的5月。

鄭明典稍早分享這張圖表，他說民眾對於今年5月特別涼的感覺是對的，「對很多人來說，今年5月是有生以來最涼的5月」。