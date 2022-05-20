愛情容易使人盲目，有些人愛別人勝過愛自己，即使明知道自己會受傷也奮不顧身，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座是奉獻型人格，一旦愛上就會傾盡所有，甚至越愛越卑微，最後連自尊都失去。

▍雙魚座

雙魚座愛上一個人後，會傾盡所有去討好另一半，即便外人都不看好這段感情，雙魚座也不在意，他們只會全心全意地相信對方，並且癡情不移的愛著另一半。一旦發生矛盾和摩擦，只要對方出言安撫，雙魚座很容易就事過境遷，就算對方態度強硬，雙魚座也會給對方台階下，降低自己的底線，顯得十分卑微。

▍天秤座

理智的天秤座平時相當有主張，一旦陷入戀愛就會腦袋當機，變得十分溫順，任何事情都交由另一半做主。只要天秤座認定對方，他們就會無條件付出，即便另一半做錯了，天秤座依舊會選擇原諒，正因為如此逆來順受，很容易被人傷得遍體鱗傷。

▍巨蟹座

巨蟹座一旦認定一個人，就會任勞任怨的付出所有，並以對方的意見為主要依歸，將另一半的大小瑣事打理得妥妥當當。但是這樣的巨蟹座往往不被人所珍惜，對方也許不領情，甚至認為巨蟹座多管閒事，但是只要巨蟹座依然愛著對方，依舊會無怨無悔的付出，甚至更加討好對方，最後卑微得連自尊都失去。