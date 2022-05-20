今年端午連假大家未必跨縣市外遊，但正好也有不少百貨舉辦針對大人、小孩都愛的動漫特展，正好趁放假時能順便去逛街看展、享受天倫之樂；三創生活園區就打造了全新的「Syntrend VPartner」動漫創作分享天地之餘，更同步帶來「EVANGELION福音戰士 台北快閃店」，而大直ATT e Life的「新娛樂動漫特區」則再有兩大快閃店，包括《Peanuts花生漫畫》及《天竺鼠車車期間限定快閃店》陸續接棒登場。

三創生活園區去年底就推出了VPartner「-bit醬與三丸」，24日起再創新科技互動體驗區，以及多位台日虛擬網紅-KITSUNEKON、SORA、TOMOE、ARIA55、戶定梨香等官方授權商品。（三創生活園區提供）

三創生活園區在6月14日前更有Caravan主辦的「EVANGELION福音戰士 台北快閃店」，現場集結了超過40種品項以上的官方日版周邊，更有官方授權台灣設計生產的獨家商品。（三創生活園區提供）

三創生活園區1樓更有展售一系列《咒術迴戰》的周邊商品。（三創生活園區提供）

三創生活園區去年底就推出了VPartner「-bit醬與三丸」，成為了忠孝新生商圈品牌大使之餘，近日再於6月14日前展出其創作基地，在現場可以看到漫畫家工作室樣貌，還有更多台灣漫畫創作者豐富的作品共同展出，24日起再創新科技互動體驗區，以及多位台日虛擬網紅-KITSUNEKON、SORA、TOMOE、ARIA55、戶定梨香等官方授權商品。6月14日前更有Caravan主辦的「EVANGELION福音戰士 台北快閃店」，現場集結了超過40種品項以上的官方日版周邊，更有官方授權台灣設計生產的獨家商品，還有由日本玩具公司長谷川（Hasegawa）推出的20機動機器人WeGo EVA系列1/20 比例組裝模型，免出國就能在台灣買到。

ATT e Life的「新娛樂動漫特區」則率先在31日前帶來《Peanuts花生漫畫》史努比快閃店，更有3隻全球首次亮相3米高的不同造型史努比在等粉絲合照。（ATT e Life提供）

ATT e Life的「新娛樂動漫特區」6月12日前還有「天竺鼠車車期間限定快閃店」，打造了2米高「天竺鼠車車-馬鈴薯」氣偶等五大打卡點。（ATT e Life提供）

ATT e Life「新娛樂動漫特區」的「天竺鼠車車期間限定快閃店」，推出了全台限量1000支的《天竺鼠車車》與台灣創新腕表品牌「錶非表」首次聯名羊毛氈手工表，8000元。（ATT e Life提供）

ATT e Life的「新娛樂動漫特區」則率先在31日前帶來《Peanuts花生漫畫》史努比快閃店，更有3隻全球首次亮相3米高的不同造型史努比在等粉絲合照，更推出搖搖樂扭蛋區，200元就有機會將全球限量「史努比 JOE COOL 木製公仔」與限量2隻的100公分「菲力貓大玩偶」帶回家；而6月12日前還有「天竺鼠車車期間限定快閃店」，打造了2米高「天竺鼠車車-馬鈴薯」氣偶，還有馬鈴薯、西羅摩、泰迪的大型絨毛玩偶等五大打卡點，更推出了全台限量1000支的《天竺鼠車車》與台灣創新腕表品牌「錶非表」首次聯名，以職人手工羊毛氈製作，甚具紀念價值。