彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情，65歲以上長者確診飆破1成，達到11.5％。（吳敏菁攝）

彰化縣目前停班、停課狀況。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

使用抗病毒已達200人次。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

65歲以上長者，快篩陽性，經醫師確認，即可確診，開立抗病毒藥物，不需PCR。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心20日公布國內新增8萬5720例本土個案，彰化縣新增2341例確診，縣長王惠美再次提醒，未打疫苗者死亡率為打過三劑者的6倍，縣府統計，今天已多達630班停課了。

彰化縣長王惠美也再次宣布，彰化縣高中以下全面暫停實體課程，採線上教學，但若家長覺得小孩在家學習不好，還是可以送到學校，彰化縣學生游泳課至6月底都暫停實施。

王惠美並提醒21日、22日國中會考，確診者尚未解除隔離，快篩陽性未經PCR採驗者和已PCR採驗但尚未獲知結果者，不能參加考試，違反規定將取消資格，不能參試者可以補考，不影響升學權益。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，65歲以上長者確診超過1成，達11.5％，一定要配合使用抗病毒藥物，兩種抗病毒藥物，Molnupiravir副作用較少，洗腎和長照病患使用，Paxlovid數量最多，都配到居家照護診所，未來也會發配到基層醫療診所配用使用，目前使用抗病毒藥物已達200人次。

葉彥伯再次強調，65歲以上長者，快篩陽性，經醫師確認，即可確診，開立抗病毒藥物，不需PCR；居家隔離、居家檢疫、自主防疫期間快篩一姓，經醫師確認，即可確診，不需PCR，非以上兩類民眾快篩陽性，仍需PCR採檢確診，彰化縣民每日PCR採檢需求約在上千左右，但整體採檢量4000，多是外縣市到彰化採檢，再次呼籲填寫住址、電話、手機號碼一定要正確，否則會連絡不到。