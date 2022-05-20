首批輝瑞BNT兒童疫苗77.76萬劑已於16日抵台，可供國內5到11歲兒童接種，教育部日前表示，預計25日開打。中央流行疫情指揮中心今天表示，24日會先配發一批40萬劑疫苗給各縣市衛生局，第二批約26萬劑，剩下10萬劑留在中央，根據施打的情況做彈性調度和配發。

陳時中說明各縣市配送量計算方式，以整體需求量的7成來計算，扣除已經打過或預約打莫德納人數的8成，作為基礎數。由於輝瑞BNT疫苗需要解凍，因此會分兩次配送，手上再留一部分，打得特別快的地方再多配送，數量一定足夠全部小朋友施打。

輝瑞BNT兒童疫苗將在25日開打，但新北市有家長反映，學校表示要先打完莫德納，6月中才會輪到打輝瑞BNT。陳時中表示，「我們5月24日開始配發輝瑞，6月還好嘛！地方怎麼施打我沒有辦法，當然一定要在時效內，能夠越快越好。」他認為，學校有相關行政事務，還要和地方衛生局、醫療機構三方配合，因此尊重地方政府規劃，但還是希望越快越好。