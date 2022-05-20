雖然在第二局遭遇亂流，但戴資穎依舊是穩扎穩打，經過57分鐘的奮戰後，2比1拍退大陸好手何冰嬌，不但順利晉級泰國羽球公開賽最後四強，而且還取得對戰4連勝。

戴資穎與何冰嬌過去交手9次，握有7勝2敗的絕對優勢，今天首局豪不費吹灰之力21比10勝出，次局6平之後被連得4分，隨後一路拉鋸，14比21拱手讓人。

決勝局，戴資穎打得非常強勢，迅速取得14比4大幅領先局面，然而何冰嬌並沒有放棄，7比16的時候連拿7分，將落後分數縮小至14比16。

關鍵時刻，戴資穎的強襲攻擊突破何冰嬌防線得分止血，緊接著又一記往前扣殺，加上何冰嬌的失誤，19比14稍稍拉開差距。

此時雙方比拚的是體力與耐力，何冰嬌撲身成功救球，網前放小球，戴資穎失誤，連追4分，戰況瞬間丕變，幸好何冰嬌的失誤，小戴取得賽末點，隨後小戴挑戰成功，才得以18比21驚險獲勝。

王子維面對2014年南京青奧男單金牌、大陸小將李詩灃，兩人在上個月底的亞錦賽首度交手，當時王子維20比22、21比23惜敗，今天再度狹路相逢，無奈王子維仍以16比21、17比21敗下陣來。