麗寶樂園探索世界、馬拉灣與天空之夢摩天輪3個場域設施，將於23日起休園3天。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園探索世界、馬拉灣與天空之夢摩天輪3個場域設施，將於23日起休園3天。（麗寶樂園渡假區提供）

中央流行疫情指揮中心預估下周進入疫情高峰，麗寶樂園渡假區20日宣布，麗寶樂園探索世界、馬拉灣與天空之夢摩天輪3個場域設施，將於23日起休園3天，同時進行設備維護保養。

麗寶樂園渡假區指出，因應疫情海嘯再度來襲，中央流行疫情指揮中心也預估下周進入疫情高峰、全台高中以下許多皆改採線上教學，多家觀光遊樂區也自5月起平日休園。

麗寶樂園渡假區今日宣布，麗寶樂園探索世界、馬拉灣與天空之夢摩天輪3個場域設施，將於23日-25日休園3天，同時進行設備維護保養，而渡假區內麗寶OUTLET MALL、麗寶福容大飯店、麗寶國際賽車場3個場域則是正常營運，遊客出遊前可先上麗寶樂園渡假區官網查詢。另麗寶樂園渡假區後續營業時間，亦將視疫情滾動式調整。

全民共同防疫期間正也是為疫情過後出遊，搶便宜的最佳時機。麗寶樂園渡假區指出，現在只要在家輕鬆下單就能搶到優惠，即日起至6月13日，官網推出「麗寶春季線上旅展」，不但有最受歡迎的水陸雙樂園超殺優惠、探索世界季卡買3送3、饗樂券等多場域促銷方案，每周還有快閃商品，最低下殺3.5折，超值優惠，現在買起來，疫情後使用最划算。

今年正值探索世界20週年慶，麗寶樂園邀請5月25日「同月同日生」的壽星本人憑身分證於5月26日-5月29日享入園門票只要20元優惠。20週年慶生派對改期在6月25日舉辦，現場將有麗寶樂園吉祥物POPA家族精彩的演出及外國舞者熱舞歡慶，歡唱生日快樂歌及切蛋糕與遊客一同分享20歲的喜悅。