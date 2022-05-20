有民眾看到侯友宜出現，開心要求握手，因應疫情，市長改以擊肘回應。（李奇叡攝）

侯友宜表示，希望符合施打資格的民眾，都能趕快來接種疫苗。（新北市新聞局提供／李奇叡新北傳真）

新北市長侯友宜今（20）日下午前往中和環球購物中心視察疫苗接種站，現場有人攜家帶眷來打疫苗，也不乏有完全沒有施打過疫苗的人，擔憂疫情升溫，前來施打首劑疫苗。另外有一位家住中和的民眾，在訪問前突然衝出，喊道「有看到中和衛生所多少人排隊嗎？」，抱怨居隔單開得太慢，對此侯同樣表示，這主要還是中央系統問題，希望能趕快解決。

新北目前有四處疫苗機動接種站，環球購物中心的部分主要由雙和醫院負責，每天至少給予1千名市民預約接種；今天現場有不少民眾帶著小孩前來施打，還沒到表定的施打時間下午1點半，就已經有民眾排隊等待，過了1小時排隊人潮不減反增，顯現打氣不差。

現場不少家長帶著小孩前來施打，主要的原因多半是因為疫情延燒，趁學校停課期間，趕緊接種疫苗，增加保護力；另外，有不少民眾前來接種第一劑疫苗，也有人想接種第四劑，但因為表定時間還沒到而作罷。

侯友宜表示，希望符合施打資格的民眾，都能趕快來接種疫苗。他也感謝醫療體系，對疫苗接種盡心盡力，並肩負起居家照護以及中重症的守護，還得協調基層診所；以雙和醫院為例，光是居家照護就已經做了32000人，每天收案3000人，而協助接種疫苗也達到43萬人次，顯現醫院全力以赴，守護市民健康。

另有媒體詢問，若可能有確診民眾，或是確診過的民眾前來施打疫苗，醫護會怎麼處理，新北衛生局長陳潤秋則補充，醫生問診時，都會特別注意是否有類似新冠肺炎的症狀，若有的話就會安排進行PCR，也呼籲所有民眾，若真的覺得自己有問題，可以先使用快篩。

至於有民眾正面嗆聲稱，中和、淡水都有民眾為了拿到居隔書，到衛生所排起長長人龍，痛批居隔書「發太慢」，侯友宜說，像這樣的問題，新北市府已經向中央反映了一個月，但中央法傳系統始終無法順暢，讓基層衛生所同仁需要人工作業，就會導致民眾不耐漫長等待而抱怨連連，「我們看到第一線民眾的抱怨聲，以及第一線的公衛體系，它沒有辦法符合到民眾的期待」。