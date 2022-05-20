相信許多台灣人對維大力汽水一點都不陌生，金黃的氣泡飲料主打含有維他命，還有大家熟悉的經典廣告台詞，當年可說是相當火紅的飲料，路上也經常可以看到罐裝維大力造型的車子在街上跑，但隨著時間飛逝，已經慢慢看不到維大力汽車的身影。日前就有網友分享，最近在路上看見「維大力車」，讓他瞬間勾起小時候的回憶，結果其他網友也分享了更多捕捉維大力車的照片。

近日有一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發出一張照片，照片中就是一台鋁罐裝「維大力」為造型的車子，原PO在貼文中說「現在很難看見了…台灣創意」，文末還加上Hash Tag標記「小時回憶」，讓人相當懷念。

原PO分享路上行走的維大力車。(圖/翻攝自「爆廢公社公開版」臉書)

貼文曝光後，許多網友都超有共鳴，紛紛留言表示，「小時候家裡還有維大力鉛筆盒汽車」、「以前會有幾台去國小，發維大力氣水」、「好久沒看到！」、「天啊好特別，小時候看到都超嗨的」、「我臺灣我驕傲，唯一車輛造型在臺灣能看見，也勾起許多人兒時回憶和兒時記憶」。

台中及桃園還是可以看見維大力車蹤跡。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

其中有不少台中及桃園地區的網友說，其實這兩地區時常看到維大力車的身影，「桃園很多，龜山工業區那邊」、「北屯維大力有一台還在出勤中」、「成功嶺新訓時常常看到來補貨」、「這其實是飲料販賣機補貨的車哈哈哈，部隊常看到」、「成功嶺新訓時常常看到來補貨」，還有網友表示「其實有好幾台，只是路線可能沒經過你那裡而已」。