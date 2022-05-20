蔡英文總統執政6周年，綠委們對於蔡政府施政表示贊同。民進黨立委江永昌指出，蔡總統的成績有目共睹，但執政團隊在全球疫情未熄、局勢變動的當下，更須步步為營。民進黨立委羅致政也認為，防疫戰爭若打得好，將是蔡政府6年來成績最完美的呈現。

江永昌表示，過去6年台灣在蔡總統的領導下由逆境變轉機，整體經濟有耀眼表現，今年IMF預估台灣人均所得3.6萬美金將超越南韓，標普睽違21年調升台灣主權評等至AA＋。

此外，2021年台灣貿易總值排名更是16年來最佳。但仍須努力輔助個別因疫情重創的產業走出困境，而經濟成長果實也要使勞工實質受惠。外交上，台美關係穩定，軍購持續突破，而台灣的國際能見度也有大幅斬獲！

江永昌也指出，防疫上，2020與2021防疫成果是全球最佳，但在走向共存的階段出現各種混亂，能源議題上，幾次停電跳電事故下來，始終未給民眾足夠的信心，而民眾苦於通膨率持續上升物價飛漲，房價更是不斷追高。他認為，蔡總統成績有目共睹，但執政團隊在全球疫情未熄、局勢變動的當下，更須步步為營。

民進黨立委張宏陸表示，在國防、外交及全世界得到大家的贊同，國內經濟、內政從各項民調來看數據都非常漂亮，這是台灣民選總統以來最好的成績。

羅致政指出，從經濟、財政各項指標來看過去6年，民進黨成績是非常優異，目前放在防疫，目前打到最後一局邁向與病毒共存關鍵階段，防疫戰爭若打得好，將是蔡政府6年來成績最完美的呈現。