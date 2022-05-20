去年12月中旬，西安市遭逢新冠疫情發生以來最嚴重的衝擊，是繼武漢“封城”後最嚴重的一回。2021年12月9日，西安報告了本輪本土疫情第一例確診病例，截至2022年1月18日止，西安本輪本土新冠疫情累積報告確診病例2050例。當然，在這裡打拼的台商也歷經了一場震撼教育，許多小區封閉無法出行，生活物資採購也同樣受到影響，天天核酸檢測(PCR)就是為了保障市民生命的安全，除了在西安市的台商之外，還有許多在西安市周邊生活的台商也同樣受到疫情衝擊下的困擾，距西安市只有30公里左右的咸陽市，也是許多台商在此奮鬥打拼，有些台商已經在這裡生活超過20年，有些則是疫情前選擇來陝西開創新的事業，有的是親朋好友引薦過來發展，有的是熱愛陝西悠久的中華文化，記者在台辦的協助下，採訪了4位在西安市與咸陽市生活的台商奮鬥故事。

熱愛繪本的張瀚文 因緣際會來西安開展兒童劇的新生活

政治大學畢業的張瀚文，2000年因選擇赴北京大學進修攻讀研究所，進而有機會在北京人民藝術劇院實驗劇場(以下稱北京人藝)工作，從此開始了劇場的工作，同時也在北京找到人生的另一半。2017年，在事業與家庭的考量下，已為人母的張瀚文選擇帶兩個女兒回臺北上幼稚園。2020年，張瀚文再赴大陸，由於新冠疫情影響，她沒有選擇回北京，由於對繪本的熱愛，再加上在台灣時接觸到繪本改編的兒童劇更吸引張瀚文創業的想法，來到西安之後輾轉選擇代理蘇州的「三味微劇」品牌並和西安話劇院合作，開始做繪本改編的兒童劇演出。“在臺灣時，我接觸到了繪本劇，通過立體化的場景，並融入音樂的表演，頗能吸引孩子們的目光。”張瀚文表示，微劇通常是指觀眾在150人以下的微型戲劇，其運用布偶戲、皮影戲等不同方式，將繪本中的故事呈現出來，互動性強、沉浸式體驗感豐富。但2021年底的一場疫情，差點澆熄這個創業夢，原本安排好的演出，因為疫情防控無法群聚再加上演出改期造成很多家長選擇退票，讓張瀚文差點無以為繼，幸好在一群志同道合的夥伴及西安話劇團的支持，今年3月開始才慢慢有了轉機，除了每周在西安話劇團有固定的小型演出外，學校、商場、圖書館、培訓機構等邀演也開始步入正軌，讓西安的小朋友有個優質的兒童劇節目可以陪伴他們成長。張瀚文的另一份“摯愛”是目前正在西安讀小學的兩個女兒。“有一天小女兒問我‘人活著到底為了什麼’，我詫異之餘回答她‘是為了能做自己喜歡的事’。”張瀚文說道，她之所以來到西安，就是想在下半輩子做自己喜歡的事情、有意義的事情。（文：方偉光）