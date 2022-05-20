台中市幅員遼闊，和平區有許多地區與部落距離醫院路途遙遠，恐耽誤即時診治與給藥時機，市長盧秀燕20日表示，立委江啟臣、高金素梅、鄭天財、孔文吉等人今日中午拜會衛福部，爭取偏遠民眾納入「快篩陽即確診」適用範圍，獲得衛福部長陳時中正面回應，承諾將在1至2天內將偏遠地區居民納入快篩陽性視同確診的適用對象。

「非常感謝陳部長體恤地方基層」，盧秀燕說，也要感謝江啟臣、高金素梅、鄭天財、孔文吉及台中市議員共同為地方發聲，創造市民福祉。

疫情持續升溫，讓陽性確診者獲得即時處置與給藥，是當下急需解決的重要議題，目前中央認定「快篩陽即確診」，適用的範圍是「居家隔離、自主防疫和居家檢疫」等3類對象，及「65歲以上的長輩」。

台中市幅員遼闊，和平區有許多地區與部落，距離醫院路途遙遠，相對醫療資源較匱乏，如果和平區有民眾快篩陽性，需驅車到合格的醫療機構PCR篩檢，PCR陽性確診後，還要再趕到醫院拿藥，過程繁瑣，路途遙遠也會耽誤即時診治與給藥時機。

盧秀燕表示，市府這段時間一直向衛生福利部建議，將偏遠地區民眾納入「快篩陽即確診」適用範圍內，讓偏鄉地區民眾，如和平區的鄉親不必再下山做PCR採檢確認，就可及時獲得藥物治療，避免因醫療資源匱乏而導致憾事發生。

盧秀燕今日在防疫記者會表示，她稍早接獲最新訊息，江啟臣、高金素梅、鄭天財、孔文吉等人今日中午拜會衛福部，爭取偏遠民眾納入「快篩陽即確診」適用範圍，獲陳時中正面回應，承諾將在1至2天內將偏遠地區居民納入快篩陽性視同確診的適用對象，讓偏鄉民眾不要擔誤誤即時診治與給藥時機。