台灣賽車教父廖老大和大陸抖音網紅杰尼龜槓上，兩人隔著網路互相嗆聲，廖老大因此從國外進口一輛奧迪TT RS，擊敗杰尼龜讓許多車迷拍手叫好，加上刷新亞洲紀錄而聲名大噪，廖老大近日也總會開直播和觀眾互動，說話風格火爆，金句頻出成為網路紅人，而廖老大有一位20歲的正妹女兒廖芸，提起什麼條件可以娶廖芸，廖老大說看有沒有負債。

廖老大近期常常在臉書直播和大家聊天，曾透露愛女廖芸目前單身，廖芸外貌甜美、家世雄厚，引來大批網友搶當女婿。廖老大昨（19）日提到女婿條件，他說「以後有人要來娶廖芸的，我第一句就問：有負債嗎？」，廖老大也解釋為什麼問這點是因為覺得未來女婿「活到28歲還養不活自己，還借錢過日子，連自己都養不起自己你好意思（說要娶我女兒）」，連環炮的語速闡述自己的觀點，廖老大認為如果欠債，還不努力工作把錢還掉，那這個人可能沒什麼未來，更氣到大罵「有多遠滾多遠，還想要娶我女兒。」

財力雄厚的廖老大說不會問未來女婿有多少財產，因為廖芸有房有車，不需要男人養，所以他才拋下狠話：「想追我女兒的，有負債就不要來了」，愛女心切的廖老大認為，既然要娶老婆回家，那至少要有能力養，要能養老婆養小孩。最後廖老大也鼓勵年輕人要認真賺錢，才能要什麼有什麼。