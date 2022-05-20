富邦金(2881)今下午舉行線上法說會，投資大眾最關心的就是防疫保單最新核保、理賠動態；富邦金首度透露，防疫保單自去年5月至今年4月底為止，總計承保231萬件，5月至今核保15萬件，尚有100萬件在途中尚未核保；由於產險RBC達382％，富邦金控總經理韓蔚廷表示，產險的淨值、資產、流動現金都足夠，絕對不會「輸不起」，將會依保險契約賠付，產險目前也沒有增資需求。

由於防疫保單還有100萬件未核保，富邦的客戶非常關心，是否能獲得確診、隔離等保障？富邦產險表示，在途中的案件以續保件為主，核保會經過複投保的審核流程，只要客戶沒有投保其他產險公司，核保多會通過；至於審核速度，富邦產險承諾，已投入大量人力，將會儘速完成。

韓蔚廷進一步指出，富邦產險淨值有300至400億元淨值，資產1300億，金控母公司淨值也有8600多億，一定會對所有保戶負責，不會領不到理賠金，強調絕對非外界所稱的「輸不起」；若未來富邦產險真的有增資需求，韓蔚廷保證，金控會適度協助增資，維持產險穩健經營為目標。

富邦金表示，旗下防疫保單共銷售231萬件，自2021年來的保費收入為46.7億元，每張保單賠付金額在3.5萬元至4萬元左右；今年5月前2周，本土確診案例快速增加，富邦防疫保單理賠件數為1.1萬件，理賠金額約4億元，主管表示，未來已付、未決等賠款金額，會逐月公布在財報中。

富邦產險強調，對於收到富邦寄發的續保通知書且本公司已收取保戶之保費者，保險契約即已成立，與北市府已承保、契約就成立的態度一致；惟因在途案件數量眾多，富邦已動員全體同仁投入作業以加速完成保單承保與簽發；保戶收到本公司簽發之保險單，自保單生效日起就受到保障，富邦表示，絕不會「任意退保」或「無故中斷契約」。