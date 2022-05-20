戳鼻孔快篩對幼兒可能造成鼻腔傷害，雲林縣府最近順利搶購得1萬劑唾液快篩劑，將發給每公私立幼兒園20劑備用。縣長張麗善表示，價格不菲一劑要175元，但未用到公務預算，而是運用去年善心團體及人士的捐款。

雲林縣議員李明哲本月2日於縣議會建議衛生局採購唾液快篩劑，因鼻孔篩劑對大人已甚痛苦，小孩更難忍痛，若傷害鼻腔後遺症將很長久。

雲林縣長張麗善責成衛生局同時採購鼻腔快篩劑、唾液快篩劑，其中鼻腔快篩劑1萬5028劑，第一批5028劑到貨，後續1萬劑被國家隊徵用無法交貨，而唾液篩劑1萬劑順利採購到，將於近日交貨。

張麗善表示，許多幼兒看到長長的棉棒就大哭，家長捨不得，幼兒園教師也一再反應希望有備用的唾液快篩劑，縣府決定採購1萬劑，發放全縣公私立幼兒園每家20劑備用，另外20鄉鎮市的中心國小也會提供備用。

張麗善說，本次採購的唾液快篩劑每劑要價175元並不便宜，但未動用縣庫，而是使用去年扶輪社、獅子會及善心人士捐贈的防疫款項，妥善運用於照顧幼兒。

雲林縣1萬劑快篩劑遭國家隊向廠商徵用，塞翁失馬焉知非福，台塑企業接到張麗善的求援電話，19日已慷慨捐贈10萬劑給雲林縣府，首批3萬劑發給低收、中低收入戶的8000戶家庭，每戶5劑，今（20日）起於全縣戶政事務所領取。

雲林縣長張麗善今（20日）視察台塑捐贈的快篩劑發放情形，秩序順暢良好。

張麗善隨後在縣議會答詢仍表示，與病毒共存政策上路，快篩劑是必備防疫物品，希望中央政府考慮至少發放每人5劑快篩劑，減輕民眾一些經濟壓力。