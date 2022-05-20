醫療量能。（北市府提供）

躲洪峰！大讚市民自動自發 柯文哲：北市捷運運量跌至50％

疫情洪峰抵達，台北市長柯文哲指出，過去一周，台北市確診數都落在1萬上下，就算有黑數也沒增加很多，扣除PCR量能不足影響，能看出市民自動自發減少活動，近期捷運運量已降到50％；由於目前新冠肺炎專責病床數仍有800多張空床，量能還夠，無需盲目擴充。

柯文哲下午主持防疫記者會時表示，過去1周，雙北確診個案幾乎落在3.4萬上下，有高時有時低，但低點是因六日醫療量能下降，數量才跟著下降，等到上班日又回升，個案數起伏不大的原因很多，固然PCR量能有影響，也和台灣國民活動下降有關。

柯文哲指出，他監看近期捷運出入站人流數據，發現目前已降到50％，很明顯的看出，近期雙北地區感染人數可以維持固定，主因是市民朋友自動自發、調整作息，所以現在確診案例如果還會上升，應當是中南部慢慢累積上來，雙北已經趨於平穩。

柯文哲說，他不敢否認是不是有黑數存在，但作為地區指揮官，還是把醫療量能當作最後一線，目前北市防疫專責病房已開到30％、共2543床，空床數為897床，他認為這一刻不用盲目擴充，先維持這樣，每天也要監看出、入院人數，可看出疫情是否藏有黑數，也感謝各大醫院配合提高住院標準。