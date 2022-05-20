外媒報導中共近期出台新規定，禁止高級官員擁有海外資產，消息引發外界各種猜疑，有人認為這或許是中共在為攻打臺灣作準備，提前預防歐美的經濟制裁。不過專家們認為，從禁止海外置產聯想到攻打台灣跳躍太大了，新的限制規定只是多年以來「反腐」運動的延續，與攻打台灣無關。

《華爾街日報》援引消息人士的話說，中共中央組織部3月份發出通知，禁止部級官員的配偶和子女直接或間接擁有海外房地產，或者在海外註冊的實體中擁有股份。消息人士表示，俄羅斯入侵烏克蘭引起西方制裁後，中共此次措施是為了防止西方突然把制裁矛頭對準中國的高級幹部。一些觀察人士甚至認為，這些動作可能是為了某天入侵台灣做準備。

《美國之音》引述美國外交關係協會研究員布特（Max Boot）在推特上質問：「中國正使自己在攻擊臺灣後更難受到金融制裁？」國際組織人權觀察的研究員王松蓮認為，從邏輯上來說，把禁止高官擁有海外資產跳到入侵台灣，這個跳躍太大了。

她說，過去一段時間以來，中國政府的許多行為都被外界猜測是在為入侵臺灣作準備，包括中國新冠疫情下嚴格的出入境管理措施，「公眾對（中國入侵臺灣）的恐慌反映大家對中國感到多麼焦慮」。

報導說，美國《外交政策》雜誌副編輯帕爾默（James Palmer）也不認為此事與中國即將攻打臺灣有關。在他看來，這只是中國領導人習近平上臺後的「反腐」運動的延續。

帕爾默認為，新的規要執行很困難，因為中共黨內每個高官都希望能在海外擁有資產，作為後備方案。中共為了政黨的利益，必須防止這樣的現象，但執行起來並不容易。原因之一是這些資產在海外，中國的管轄長臂難以觸及。另一原因是這觸犯了中共領導層本身的利益。

有的觀察人士認為，這一新規在中共黨內引發的反響不得而知，但應該不會是很正面的。美國的德國馬歇爾基金會中國研究員白如詩（Bryce C. Barros）在推特上寫道：「很難想像中共高層成員會歡迎這個規定，因為確實有大量資本逃到了國外。」