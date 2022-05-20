中鴻(2014)周五盤後公布，6月內銷盤價跌幅較中鋼(2002)略高，不過隨著大陸疫情緩和，全球製造業陸續復甦，需求回籠下，基本面可望重拾動能，鋼鐵類指隨前一日低檔中回神，周五收漲1.45%，重返5、10日雙線。其中中鴻周五股價從13個月低點，反彈收漲3.76%；大成鋼(2027)、東和鋼鐵(2006)也雙雙收漲逾2%，均從法人賣壓困境中逃脫。

中鴻周五盤後公告，6月熱軋、冷軋及鍍鋅產品內銷盤價，每噸均調降新台幣600元；7月至8月外銷盤價依產品及地區別，每噸各調降50美元或調漲50美元，實際報價視當地市場行情而定。6月盤價跌幅較中鋼(2002)略高。

中鴻考量全球供應鏈持續受阻，台灣本土疫情尚未緩解且進入雨季，為顧及業者庫存與營運壓力，協助客戶提升接單動能，本次盤價順勢適度調降。不過大陸各地疫情趨緩、產業供應陸續恢復，加上全球各國製造業仍處擴張，鋼材需求仍處穩定，待負面因素緩解後，下半年鋼市將朝正向發展。

中鴻第一季營收124.1億元，年增14.58%，稅後淨利5.01億元，年減70.52%，EPS為0.35元，相較去年第四季0.63元、去年同期1.18元下滑，主因是鋼價走跌，但料源提升。

中鴻月初遭海內外法人因鋼市雜音漸浮現而調降投資評等，台股護城河的鋼鐵遭受考驗，不過隨著大陸疫情緩和，全球製造業陸續復甦，基本面可望重拾動能，助攻股價。

東和鋼鐵(2006)第一季單季稅後淨利為12.84億元，季減15.61%、年減13.35%，EPS為1.75元，相較去年第四季歷史高點的2.09元下滑，仍優於去年同期的1.38元，並創下十餘年來同期新高。大陸鋼材需求因封控減少，間接使越南鋼筋市場供需轉鬆；下游客戶出現鋼筋跌價、下單轉趨保守，東鋼越南廠4月發貨量1.1萬噸，自2、3月的30,000噸以上明顯下滑，是近期不利因素，不過預估疫情好轉推升營收。台灣市場，3月累積核發建築物建造執照面積1072萬平方公尺，創歷史同期新高，為受惠台商回流、科技廠擴產，以及商用、住宅用鋼需求，台灣條鋼內需仍然強勁，東鋼主力產品鋼筋與H型鋼產銷處於高峰。

東鋼目前鋼筋與鋼結構在手訂單皆達一年，強勁引領營運向上，預期東鋼下半年營運依舊正面，法人預估今年營收將再創新高，法人給予「增加持股」投資評等，合理股價調整為63元。

大成鋼第1季合併營收301.94億元，年增43.63%，改寫歷史新高紀錄。單季毛利率維持三成以上，獲利42.85億元，季增49.54%、年增199.21%，基本每股盈餘2.24元，相較去年同期0.88元、去年第四季1.50元成長，並創下2007年第二季以來的近15年新高紀錄。

美國市場步入需求旺季，不銹鋼與鋁捲板需求持續暢旺，法人分析將有利於大成鋼營運。LME鋁、鎳價格雖回檔，但成本下跌反而有助擴大利差，不過原物料報價高檔，仍助於營收將有顯著提升，不銹鋼、鋁捲板價量齊揚，預計6月開始新增鋁捲板產能5000噸至每月產能1.8萬噸，寡占美國鋁捲板市場，出貨順暢下，法人看好，公司今年獲利有望創歷史高。