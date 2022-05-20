「酷龍」成員具俊曄今年3月和大S(徐熙媛)閃婚後，就飛來台展開新婚生活，停留2個月後，5月中飛紐約表演並參加好友的婚禮，近日他已悄悄返韓，並現身好友沈泰允開的羊肉串餐廳，店內更貼滿大S跟具俊曄的照片，畫面相當有趣，他也透露具俊曄來台後對他表示，娶到大S是「人生最棒的瞬間」，甜蜜指數破表。

沈泰允5月初在清潭洞開了一間羊肉串餐廳，當時人在台灣的具俊曄特地和大S跨海合送花籃祝賀，而近日悄返韓的他，更親自到店內支持，沈泰允也PO出大合照，直呼「升格人夫的大哥來啦」。

沈泰允在店裡貼大S跟具俊曄的照片。(圖／取自沈泰允IG)

他也透露因為大家都成家立業，要見上一面很難，但託具俊曄的福，這場聚會變得更特別，「大家都為了看哥跑來，分別的時候心情還莫名覺得奇妙」。沈泰允也讚賞具俊曄為愛奔波的行動力，雖然因此1年不知道能見面幾次，但「但能看到哥如此幸福，真的太好了」。

最後沈泰允也公開具俊曄3月來台後，兩人互傳的訊息對話，沈泰允說：「哥，真的是人生最棒的事啊！（指跟大S結婚）」具俊曄則回：「嗯~也是我人生最棒的瞬間」，字裡行間充滿愛意和成為人夫的幸福喜悅之情。