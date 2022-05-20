侯友宜嗆「接電話但捂耳朵」 陳時中：放錄影帶看「我都認真聽」

新北市長侯友宜再度槓上中央，怒批「CDC我打電話沒有用，是不是接通了電話，卻摀住了耳朵」。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示「沒有這樣的事情，我們聽電話的時候，耳朵摀住是沒有必要的。」他強調，各地方提供很多意見，自己都有注意聽，但還要考慮可行性、安全性、效益以及法制上的必要性，以免有所缺失。

疫情持續延燒，新北市確診數位居各縣市第一，侯友宜昨天向中央說重話，「CDC我打電話沒有用，是不是接通了電話，卻摀住了耳朵？」，希望中央可以因地制宜，調整防疫政策。陳時中表示，市長也好、局長也好，經常有人打電話來，自己都有聽，也都有做，但還是要顧慮很多不同專家的見解，每個地方也有不同的需要，當然就最大公約數去處理相關問題。

陳時中表示，5月15日和各地方政府開會，很多市長也有來，新北市副市長、局長也有到，「如果有機會放一下錄影帶，我都有非常注意地聽，我們也盡量綜合大家的意見來做相關的事情」，之後也開放打過3劑疫苗者可以選擇「0+7」，也開放部分對象快篩陽性經醫師評估視為確診，雖然和新北市主張略有不同，但在法制上更為完備。

「各地方都有提供意見，我們會綜合之後，考量可行性、安全性、效益以及法制上的必要性，以免政策有所缺失。」陳時中強調，15日開過會之後，衛福部次長特別再打電話向新北和台北衛生局請教，還有什麼相關問題，昨（19日）下午也和新北召開視訊會議，就他們提出的問題來討論如何解決。

陳時中表示，這段時間提出意見的人很多，在會議場合都會提出來，特別私下打電話的包括屏東、高雄、台南、嘉義、台中、桃園、基隆、新北，「台北比較少打給我，打給王必勝比較多」。

他也強調，防疫期間一定是中央和地方一起合作，中央絕對不會把耳朵摀起來，因為執行的單位是地方，地方的困難，中央一定要想辦法來解決，但要顧及疫情控制、可行性和有效性、法制效果等，這幾項都必須一起思考，一起來解決問題。