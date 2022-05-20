歐米茄（OMEGA）品牌大使再添一位巨星，邀請今年年度新版電影《蝙蝠俠》中飾演「貓女」一角的柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）擔任代言人，在戲中既性感又充滿力量的形象，與OMEGA女表的時尚風格完美呼應，是最佳代言人選。
身兼歌手、演員、導演、模特兒等多重身分的Zoe Kravitz出生自演藝世家，父親是知名搖滾歌手Lenny Kravitz，母親則是90年代女星Lisa Bonet，雖是多才多藝的星二代，但從影生涯的初期並不順遂，多半以配角居多，還曾因「長相太現代」連試鏡的機會都沒有，直到演出HBO影集《美麗心計》才讓大家看到她的演技，並在《蝙蝠俠》中大放異彩，與羅伯派汀森有不少精彩的對手戲。
Zoe Kravitz多年前就是聖羅蘭（YSL）全球彩妝代言人，還推出聯名唇膏，如今又受邀擔任OMEGA女表代言人，不僅影藝事業再創高峰，且更加奠定她在時尚界的地位，可謂是名利雙收。
最近OMEGA釋出Zoe Kravitz為品牌拍攝的首張廣告形象照，以一逕神秘的黑詮釋星座系列女表的神秘之美，她指出：「我熱愛OMEGA的冒險精神，也就是願意承擔風險和嘗試新事物，不怕犧牲品牌完整性的意志。這很不常見，因此，我很高興也很榮幸能成為這個大家庭的一員。」
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