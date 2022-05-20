新北每日確診屢屢破萬，不少民眾近期都反映「沒有收到居隔單」，新北市長侯友宜今視察疫苗接種站也接獲民眾相關陳情。新北市副市長劉和然表示，關懷中心這幾天接獲最多的電話反映就是，確診遲遲收不到隔離通知書、自填疫調要怎麼更正等問題，說明民怨沒有消失，並直呼「有些人為政治口水惡意批評，抹煞醫療人員努力」。

劉和然說，新北市從去年至今都是中央地方防疫一條心的態度，循正常管道反映問題給中央，由於中央沒有在第一線執行問題，有時候不知道執行會跟規畫有落差，想得不夠周延，因此新北不僅面對問題，也立即思考解決方法，看能否先行解決問題，而先行往往需要抗壓力承擔民眾反映。

劉和然說，新北全面試辦居家照護後，全國後續也一起做，隨著疫情發展確診越來越高，新北第二階段更提出居隔轉型，因為若未及時轉型，公衛比重將重心不對，無法守住中重症，而當確診數目跟PCR量能接近後，也不斷跟中央溝通，地方很真誠希望跟中央走，雖然居家照護等部分回應快速，但部分問題仍等很久。

劉和然強調，新北市在浪頭會發現民怨，市府都會發現公務人員操勞過度等民怨，這幾天關懷中心有許多來電反映收不到疫調單，到衛生所要排很久才能獲得居隔單，有些人情緒沒控制好也會發生一些衝突，不過這幾天最難過的是「有些人為政治口水惡意批評，抹煞醫療人員努力」，不可能一個人來就把問題解決。

侯友宜也說，這些問題最關鍵的就是傳染病通報系統，系統是從確診到收治的關鍵因素，1個月前就向中央不斷反映，第一線同仁工作負荷量過多，無法快速處理，必須要人工處理，由於智慧化系統問題是中央權限，中央昨日也終於與新北討論，正式面對問題，希望民眾埋怨、基層負擔可以快速解決，也呼籲中央要讓民眾安心，把事情做好才是根本。