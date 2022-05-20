臺灣醫生許文駿紮根黃土地10餘載 傳遞“醫者仁心”

在彰化出生的許文駿從小因過敏性氣喘導致身體不好，在家鄉的一位老中醫師的調養下身體終於康復，於是對中醫行醫有了濃厚的興致與志向，1997年，許文駿從臺灣來到陝西中醫學院(現為陝西中醫藥大學)就讀，在此期間，許文駿與陝西姑娘蒲林麗結識並組建家庭。2007年獲得執業醫師執業證書，有了在大陸合法行醫的資格。“先成家後立業”的許文駿，在父親許義順的支持下，2012年在咸陽市秦都區的文林社區裡面買了兩個商鋪開辦衛生服務站，擔任社區醫學負責人至今，致力於基層一線醫療服務。

當時的社區還沒有衛生站，咸陽市政府領導希望許文駿能搬到臨街的衛生站來服務文林社區及周邊社區的居民；但自從去年底疫情爆發，由於疫情防控，政府要求臨街的商店必須停止營業，許文駿只好回到自己的的社區衛生站繼續服務社區居民看診，基於和社區居民建立起深厚的情誼及買了兩個店面繼續行醫，贏得社區居民“醫者仁心”的美譽。

許文駿兄弟一個行醫懸壺濟世 一個鑽研藏傳佛教開示世人

不同於許文駿對中醫的熱忱，弟弟許淵欽則是對藏傳佛教鑽研有成，不僅在四川大學取得博士後的學位，同時也是中國少數可以翻譯藏語和漢語的學者。兩兄弟能有如此傑出的成就，全是父親許義順的教誨有關，“父親在家庭教育上要求我們做任何事情都要扎實勤奮，任勞任怨，盡職盡責。處事要熱心公益，樂於助人，甘於奉獻。”許文駿坦言。許文駿的社區衛生站裡設有預防保健科、全科、中醫科、口腔科等科室，全年無休，對轄區附近的貧困居民和困難企業的職工，醫藥費都儘量給予減免，許文駿的妻子蒲林麗回憶多年前的一個冬夜，有一個男孩前來就診，發高燒需注射退燒針，男孩卻說要先回家取錢後才能支付醫療費用，許文駿在診所等到晚上11點，那個孩子卻沒有再來，讓許文駿意識到男孩可能沒錢看病，這件事後，許文駿便定下一條規矩：先看病，後收費。在診室牆上掛著一幅患者送來的匾額，上書“大醫精誠”四字，那是社區居民對台灣醫生許文駿的肯定與感謝。（文：方偉光）

許文駿在社區衛生站看診。（圖／方偉光）