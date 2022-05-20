羅昇(8374)今天舉行線上法說會，經營階層指出，綠能、自動化布局為今年兩大營運主軸，在3家子公司3月、4月及7月陸續認列營收及獲利後，今年營運逐季成長。此外，4、5月已經調漲產品售價10～20％，充分反映去年供應商的漲幅，今年毛利率有機會創下近10年高點。

第一季營收9.35億元，季增18％，年增6％，毛利率18.13％，營業利益0.39億元，季增34％，年減37％，稅後淨利0.4億元，季增60％，年減18％，每股盈餘0.35元。

產品比重部分，工業傳動占比35.92％、自動化控制57.12％、半導體設備材料銷售6.87％。

今年第一季毛利率18.13％，低於去年同期19.28％，主要因去年同期市場大缺料，公司順勢把近幾年來庫存清除，因此認列迴轉利益，導致去年第一季原本淡季卻出現毛利偏高現象。不過，整體而言，在佳世達入主後，從2019年平均毛利率13.91％、2020年17.44％、2021年17.92％，今年系統整合以及3家子公司毛利率優於整體平均毛利率，今年毛利率有機會近10年高點，每年毛利率往上仍是公司目標。

公司自動化第一季成立自動化應用中心，提供AI機器視覺、數據分析及雲端管理平台；綠能第二季併入Bluewalker，加上達昇（原本明基能源），提供碳盤查暨節能方案、電價管理設備控制、綠能設備規畫等；半導體併購資騰科技，提供廠務系統、製程設備及智慧物流等。

資騰3月起貢獻營收，因此第一季營收增加半導體設備材料銷售，Bluewalker在4月開始貢獻營收，達昇7月完成所有程序後，陸續也將加入貢獻。董事長李昌鴻指出，羅昇結合佳世達集團資源，已經從純粹零組件銷售廠商，轉變為提供一站式智慧能源方案服務及智慧化自動化系統解決方案的廠商，在3家子公司加入後，相信營運逐季成長。

總經理李長堅指出，資騰加入後，半導體開始挹注營收，第一季占比6.87％，今年估計占比會達到10～15％。Bluewalker併入後，節能、儲能等營收占比，將從零到5～8％。

由於去年第四季供應商大幅漲價，羅昇也在4、5月調整產品售價反映給客戶，漲價幅度跟類別因差距很大，漲幅平均10～20％，毛利率反映在後續財報上。

目前公司訂單能見度四到五個月，大陸去年底開始各地陸續封城，對大陸產業造成很大影響，但第二季、第三季開始有回補庫存需求，接下來還有很大成長空間，公司也做好庫存因應。此外，很多基礎建設有剛性需求，隨俄烏戰爭結束，拉貨潮可期，今年還是審慎樂觀。