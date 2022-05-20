快篩陽性者就醫分流原則。（北市府提供）

疫情持續嚴峻，台北市已在各行政區建置24處防疫急門診，市長柯文哲今重申快篩陽性者就醫分流原則，呼籲65歲以上長者盡量採視訊診療、院外防疫急門診及親友代為看診，若符合資格即可領取新冠抗病毒藥，65歲以下則建議前往車來速，進行PCR確診及領取一般用藥。

柯文哲下午主持防疫記者會，他表示，由於快篩陽個案中有93％都是PCR陽，準確率很高，在臨床診斷上可視為PCR陽來處理，現在防疫急門診分兩組，一種是車來速，一種是醫院外的防疫急門診，由於中央核准抗病毒藥的族群是65歲以上，所以他有些建議要和市民宣導。

柯文哲指出，凡是65歲以下、只是要領感冒藥可前往車來速，好處是能提前預約速度又快，進、出不用20分鐘，除非運氣不好遇到塞車，有些人甚至從掛號到離場只花10分鐘不到，費用也不高，目前車來速站點有士北科、木柵機廠及中正紀念堂，單日量能約4500人，假使北市每天確診1萬人，3個車來速就可以幹掉一半。

至於醫院的防疫急門診，柯文哲說，65歲以上長者如果需要開抗病毒藥物，會先核對當事人的適應症、禁忌症及藥物交互作用，這比較複雜，需要醫生慢慢跟你談，去車來速就不適當，因為車來速速度很快，如果慢慢談會卡住。

因此柯文哲建議，長者要領要有3種方法，原則上呼籲去視訊診療，避免外出增添傳染風險，若真的要出門，可至醫院的防疫急門診，不能去一般診所或急診，親友也可以代為看診，符合資格即可取得一般用藥及新冠肺炎paxlovid，如果有特殊情形要吃默沙東口服藥莫納皮拉韋也可以，總之輕重分流大家都方便。