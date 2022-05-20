因應衛福部食藥署放寬規定，我國海關自今年5月11日至6月30日止，民眾個人進口快篩試劑100劑以內免申請可直接通關。根據關務署統計，自5月11日至5月19日，海關已放行94萬2,414劑快篩試劑。
另外，原本在5月11日前因應食藥署審核制度而卡關的864案、6萬5,288劑快篩，截至19日止，海關已放行847案、5萬6,209劑。
財政部關務署指出，少數尚未放行者，主要是單次進口超過100劑個人自用額度且未能檢附親屬身分證明文件，或其他違規情況，海關已主動通知報關業者或進口人依規定辦理。
因應食藥署放寬規定，自今年5月11日至6月30日止，民眾個人進口快篩試劑100劑以內（每人限1次），不需申請專案核准。
至於個人若進口第二次或超過100劑，如果是主張幫親友購買，可檢附身分證明，同樣可適用免申請流程。
但個人自用進口額度若超出免申請限額，仍要向衛福部食藥署申請專案核准才能進口。
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