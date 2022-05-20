疫情升溫，居家宅食與自煮者增加，超市業者的銷售統計，生鮮肉品、冷凍食品成長動能強勁，王品集團推出「肋眼牛排佐黑松露奶油醬」、「雪花牛佐韓式燒肉醬」與「和牛霜降鮮燙洋蔥湯」搶宅食商機。

冷凍食品暢銷，連帶調味料、醬包等銷量也提升，神奇美味的醬料能讓普通料理瞬間升級，廚房新手也能做出一整桌的好菜。王品集團推出網友瘋狂敲碗的神醬系列，包括西堤「凱薩沙拉醬」與「咖哩優格風味醬」等多樣商品，讓餐廳美味延伸到家裡餐桌和辦公室，只要準備食材加入醬料，10分鐘就能變出百款料理，完成餐廳般的神廚美食。

因應民眾在家自煮需求增加，王品集團先前推出的「原燒鮮甜水果燒肉醬」、「濃口味噌燒肉醬」於各大賣場熱銷，因此，再度推出西堤系列醬料，取自千萬人見證好評的經典開胃菜「鮮蝦蘆筍沙拉」，吃過這道菜的饕客更是念念不忘。稠黃色的醬汁裡，吃得到濃郁的咖哩香和優格的微酸感，兩者微妙的組合有點辛香又帶點甜，非常清爽開胃，也不會因為出色的調味去蓋過食物本身的味道。王品集團推出超級經典醬料「西堤咖哩優格風味醬」，適合作為沙拉醬料，搭配海鮮、水果、炸物或是當作麵包抹醬都很美味，讓消費者居家也能做出想念的西堤美味。

主廚聯手研發的「肋眼牛排佐黑松露奶油醬」，嚴選美國CHOICE肋眼牛排，取自牛的第6-12根肋骨，細嫩多汁且富含油脂香氣，醬料選用法國頂級黑松露與奶油特調，馥郁高雅。「雪花牛佐韓式燒肉醬」精選美國CHOICE特選牛雪花，搭配主廚特調韓式燒肉醬，香鹹甘甜，百搭對味。「和牛霜降鮮燙洋蔥湯」嚴選澳洲頂級和牛，油花分布勻稱，搭配牛骨高湯與十餘種辛香料，熬煮成主廚特調日式洋蔥鮮湯，香純順口，暖心飽胃。

王品嚴選醬料堅持高品質製作、口味經典多元、簡單方便與一醬多用等特色，已成為料理必備的最佳料理調味醬，王品也為料理新手、家庭親子、居家隔離等族群設計調味醬料理，只要10分鐘，百道料理即上菜，不論是「炒、拌、蒸、烤、煮」，只要加上一匙，能瞬間引發滿屋香氣，快速讓美味大升級，像是味噌三層肉、芥末牛肋條、燒肉飯糰、水果燒肉醬炒泡菜牛肉、和牛丼飯、芙蓉和牛蒸蛋、牛排黑松露奶油燉飯、骰子牛肉松露奶油烘蛋、韓式牛雪花炒飯、韓式泡菜炒牛肉…等料理，有了神級醬料快速調味，就算零廚藝，也能料理出整桌好菜。