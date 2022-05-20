縣府原訂實施「5歲至17歲學生施打兒童BNT疫苗校園集中接種」，將延期至學校復課後再安排施打。（縣府提供）

國中教育會考將於明後兩天舉行，花蓮縣教育處代理處長翁書敏表示，今年設置4考場，統計到今天，確診同學有69位，無法應考，將另安排參與6月4日、5日補考，居隔有53位，必須安排到各考場準備的第2試場，因應疫情嚴峻，這次會考不開放家長陪考。

花蓮今天新增1187例，在下午防疫記者會上，縣長徐榛蔚說明，因應疫情升溫，花蓮縣高級中等以下學校（含幼兒園）自5月23日起至5月27日止，暫停實體課程，調整為線上教學。」考量部分家長或學生需求，對於仍須到校學生，請各校務必妥適規劃與照顧每位學生將發放1劑快篩試劑，在下週一5月30日上學時，快篩結果為陰性再返校。

衛生局長朱家祥說，至於縣府原訂的5月26日至6月2日實施「5歲至17歲學生施打兒童BNT疫苗校園集中接種」，將延期至學校復課後再安排施打。預計延到5月30日至6月7日接種，這段時間若學生沒打到疫苗，學校會發給補接種通知單，5歲到11歲，到13鄉鎮市衛生所施打，12歲到17歲，打第3劑，是到醫院、診所預約接種。

有關明天國中教育會考，教育處代理處長翁書敏說，分別於花蓮女中、花蓮高中、光復商工及玉里高中等4所高中所設置的北、中、南區考場應試，確診同學有有69位，無法應考，將另安排參與6月4、5日補考，居隔有53位，每1考場備有6間第2類預備試場，提供居隔考生應試。因應疫情嚴峻，這次會考不開放家長陪考。