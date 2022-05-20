近期由於俄羅斯入侵烏克蘭事件，引發西方國家對俄羅斯與高層的西方海外資產進行制裁與凍結。根據外媒報導引述中國的消息來源指出，稍早大陸中共中央組織部3月時也發出通知，警告禁止部級官員本人與配偶；子女等人直接、間接擁有海外房地產或在海外註冊實體的股份，否則將失去晉升機會。

據《華爾街日報》引述該消息來源表示，目前尚不清楚該禁令是否有回溯既往的效力。但一部分高級官員家屬已遵照相關規定，出脫在海外企業的股份。該通知還規定高級官員及其直系親屬不得在海外金融機構設立帳戶，除非有工作或學習等合法理由。

有分析人士指出，大陸中共中央組織部此舉，可能有助於大陸國家主席習近平在今年稍早的「20大」換屆會議中增強其影響力。

熟悉內情人士指出，俄羅斯入侵烏克蘭引起美國和其它西方大國的嚴厲制裁。習近平正試圖尋找辦法降低地緣政治對中共構成的風險。祭出相關措施就是為了防止美西方突然把制裁矛頭對準中國時，讓中國的高級領導層變成制裁的犧牲品。

此外，路透也引述中國能源行業消息人士指出，中國最大的油氣國企中海油正在奉命撤出其在英國、加拿大、美國的業務。撤出的背後原因是北京擔心中海油的海外資產將會成為西方制裁的犧牲品。據了解，中海油在英國北海、墨西哥灣和加拿大的大型油砂項目的產出相當於每天22萬桶原油。