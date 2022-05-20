鄭心宜去年標鎗成績就打破基隆市紀錄。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

來自破碎的新住民家庭，今年就讀於建德國中九年級的鄭心宜，挺過了家變、身體不適，在學校加入了田徑隊苦練鏢槍，去年在基隆市中小聯運中打破鏢槍的全市紀錄，最近更獲得了由教育部主辦的2022總統教育獎。

鄭心宜在小學三年級時，父母離異，由於母親是新住民，離婚後被迫返回大陸。其後，鄭心宜因思母心切，引發心律不整；從事水電工作的父親，收入並不穩定，加上糖尿病的折磨，無法經常陪伴心宜。所幸有奶奶的全心陪伴，讓心宜感受到些許親情的溫暖。

接下來，小學的許智強教練網羅鄭心宜加入躲避球隊，每天練習2-3小時，雖然過程中有不少隊員因為體力無法負荷而退出，但鄭心宜堅持留在球隊。她小學六年級時還獲選為隊長，甚至和男子組一起比賽都得到冠軍。升入國中後，鄭心宜原本進入中正國中民俗體育班學習，後來發現自己更喜歡田徑，才轉入建德國中並加入田徑隊苦練標槍。

去年，也就是鄭心宜八年級時，她苦參加基隆市中小聯運，擲出40.03公尺佳績，打破了全市的紀錄。對於未來，她希望自己能在體育項目繼續發光發熱，拿到更多獎勵，藉以改善家中經濟；並以進入師大體育系為目標，以栽培自己的師長教練為目標，溫暖地鼓勵像她一樣際遇的學子們。

基隆市長林右昌表示，鄭心宜同學獲得「2022總統教育獎」實至名歸，並盛讚鄭心宜面對逆境不挫折、不沮喪，自身學業或是體育專業技能，均能用愛與熱忱來面對。