為促進環境永續發展，高雄市2014年首創設高雄厝設計及鼓勵回饋辦法，今年度啟動高雄厝4.0計畫，加強室內自然通風，新增通用化設計浴廁應有開窗或開口，並鼓勵危險及老舊建築物重建，重建後設置綠能設施得免繳納回饋金。

高雄市工務局局長楊欽富表示，高雄厝2014年推動迄今，共有近13萬戶建築執照，全市的新建案中就有55%都採用高雄厝綠建築設計，可見高雄厝產品在市場接受度高。

高雄厝政策賦予建築物創新態樣及環境使命，其中因應急降雨、減輕都市排水系統負擔的雨水貯集量相當於180座國際標準游泳池容量，成功將高雄打造為海綿城市，全齡友善的通用化設計空間超過8萬5千平方公尺，太陽光電總設置量超過315百萬瓩，綠化面積達83座國際標準足球場面積，每年可減碳1萬公噸，有效減緩都市熱島效應。

高雄市工務局表示，高雄厝啟動4.0計畫，配合中央推動都市危險及老舊建築物重建，修訂危老建築物重建設置高雄厝綠能設施部分，得免繳納回饋金，並因應疫情新增通用化浴廁應設置開窗，加強室內通風，強化居住生活品質，打造宜居城市。

高雄市建築經營協會副理事長蔡紹豪表示，高雄厝4.0計畫其中的免繳納回饋金，對建商來說是相當有吸引力的政策，可以幫助建商重建危險老舊建築。此外，強調加強室內自然通風，新增通用化設計浴廁開窗或開口，可以強化災害預防與救護機能之餘，同時重塑都市空間環境品質，不過危老改建無基地面積限制，實務上多是小基地改建，建商多規劃小坪數產品，建議設計陽台與室內比例應合宜。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)