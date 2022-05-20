台泥(1101)與台灣中油公司今(20)日共同宣布，未來雙方將攜手合作，於太陽能、風電、地熱、海洋能等各式綠能及儲能、充電服務、二氧化碳捕捉與封存等領域互利合作。台泥董事長張安平與台灣中油董事長李順欽簽訂合作備忘錄，象徵雙方共同投入綠能發展互惠雙贏，實踐企業與環境之永續經營。雙方合作的第一個項目為台泥綠能位於台東延平鄉的地熱案場開始，預計今年7月台灣中油鑽探技術團隊將進駐協助生產井開發。

中油董事長李順欽表示，中油是國內唯一具有鑽探能力的公司，無人能出中油左右。台東紅葉谷的地熱發展是雙方合作的開端，台泥在海洋能走得比中油前面，甚至在太陽光電、風電、儲能、充電樁，都是未來雙方可以再邁進一步合作。

張安平表示，以台泥來看，不會只考慮賺錢，我們看三方面，做的事對國家對社會有正面影響、照顧同仁以及我們是上市公司，所以要有合理的利潤給投資者，我們不會只考慮賺錢，這種狀況下，才有可能發展出未來的產業，如果大家投資都想現在立刻賺錢，不可能有未來的產業。

台泥除積極投入循環經濟，近年來更完整布局再生能源、高階鋰電池及儲能等新能源領域。預計到2023年儲能將有528.7MWh電池安裝容量，再生能源到2022年底，也有164.64MWh的建置容量，台灣中油肩負穩定供應油品的任務，帶動石化相關工業發展，使台灣經濟飛躍成長、深受社會各界肯定。近年來積極布局減碳、綠能產業，包括地熱能開發、太陽光電系統建置、超級電容所需之生質碳材研發等領域，藉由自身核心技術與國內外企業跨域整合，以達產業升級之目標。

台泥企業團所屬台泥綠能與雲朗觀光集團共同合作在知名少棒故鄉台東縣延平鄉紅葉村，打造結合地熱與觀光的「紅葉谷」綠能觀光園區，將在3公頃的區域內建置一座1MW的地熱發電廠以及導入當地特色的泡湯溫泉園區，協助地方創生。台泥綠能表示，台灣中油因為開採石油的豐厚經驗，擁有國內最龐大及專業的鑽探團隊，台灣中油將協助台泥綠能首度將「斜鑽」技術運用於民間業者開發之地熱發電案場，預期可以縮短生產井進程與提升地熱資源的取得。