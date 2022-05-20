佳世達(2352)為強化生技產業布局、跨足精準醫療領域，今（20）日宣布將參與大江(8436)旗下大江基因私募案、投資取得約17.84％股權，藉此互補雙方資源，強強聯手共同拓展生技醫療事業版圖，提供客戶更廣泛的產品與服務，搶攻精準醫療未來商機。

精準醫療為新興醫療模式，期望透過精準檢測、精準治療等方式，能夠「上醫治未病」提早預防，或在疾病發生時「對症下藥」、提供最適合的治療策略，大幅減緩藥物不良反應，也避免醫療資源浪費。

據資誠「精準健康產業趨勢報告」指出，全球精準醫療市場規模將由2020年的683億美元成長到2025年的1,344億美元，年複合成長率（CAGR）達14％。

其中，做為精準醫療基礎的基因檢測市場備受矚目，市調機構Precedence Research預期可由2021年的80億美元成長至2030年的158億美元，年複合成長率達7.6％，而細胞治療應用在精準治療上，也被認為有很高的成長潛力。

佳世達董事長陳其宏表示，集團醫療事業布局既深又廣，涵蓋醫療服務、醫療設備耗材、醫療解決方案等各領域，且為國內科技業者唯一投資2家綜合醫院的集團。

陳其宏指出，佳世達看好未來精準醫療成為每個人的健康照護福音，並需要結合基因檢測、免疫細胞療法、AI等新技術，適合科技業者投入，期待藉由攜手大江生醫集團共同合作，為民眾提供更精準的預防醫學、精準診斷與治療等服務。

大江董事長林詠翔表示，大江基因從事各項基因檢測、幹細胞及免疫細胞產品的研發及製造，由於各國法規逐漸鬆綁和市場需求增加，看好未來細胞治療市場在亞太地區發展潛力。

林詠翔期盼大江基因能借力佳世達集團在醫療服務、設備、醫藥通路和大數據解決方案等強項，提升大江基因產品與檢測服務的覆蓋率，並強化雙方在醫療生技產業業務合作和投資布局。