國民黨徵召桃園市長參選人張善政下午拜會前市黨部主委楊敏盛，楊建議他主動負荊請罪弭平反彈。(楊宗灝翻攝)

獲國民黨徵召的桃園市長參選人張善政昨拜會前市黨部主委楊敏盛，請益未來參選政見。楊敏盛說，桃園30年後將是300萬人的大城市，現在鄭文燦的施政都是小確幸，沒有大未來，建議張善政用宏觀的角度規畫市政。對於因徵召造成的地方反彈，楊敏盛也建議張善政應主動負荊請罪，取得黨內同志的諒解以大局為重，如此才能打贏選戰。

楊敏盛以「短空長多」形容國民黨徵召張善政參選桃園市長，他說2018年桃園市長選舉，在還沒啟動初選時，就曾徵詢過張有無意願參選，在自己心目中，張善政是理想的大家長，是對的人，如今接受徵召，雖然起手式太過匆忙粗糙，但優秀人才願意承擔，對市民來說是好事。

對於因徵召參選造成黨內反彈，楊敏盛建議張善政應該主動負荊請罪，「用心排除、勇敢面對」。楊敏盛說，這個問題不能推給朱立倫主席面對，要張院長真心誠意解決，不要逃避，要讓目前有意參選的人有台階下，取得諒解與支持，大家以大局為重贏回桃園，自己能幫忙的絕對盡全力。

楊敏盛建議張善政，桃園市30年後會是有300萬人口的大城市，都市土地要如何重劃、農地低度開發、老社區的都更等，目前鄭文燦的施政都是一大堆小確幸，沒有大未來，以張善政的人格特質，加上他豐富堅實的學經歷，如果入主桃園市政府，相信不會讓230萬市民失望。