台中市20日本土確診新增7144例，中央流行疫情指揮中心公布台中市有2人死亡，其中1名60多歲女性未接種過疫苗，有乳癌轉移病史，16日經採檢陽性確診住院後，17日出現腦幹出血、合併中風中樞衰竭死亡，累計台中市今年這波疫情以來計17人死亡。

台中市衛生局副局長邱惠慈今日在防疫記者會指出，依中央流行疫情指揮中心公布，台中市新增兩名死亡個案，其中1名60多歲女性，並未接種過疫苗，因有乳癌轉移病史，16日經採檢確診住院，不料17日出現腦幹出血、合併中風中樞衰竭死亡。

另一名死亡個案為70多歲養護機構的住民，已打過3劑疫苗，本身有高血壓、糖尿病、胃腫瘤的病史，因呼吸喘血氧低，轉送急診就醫住院，17日病況持續變差不幸死亡。

邱惠慈指出，台中今日也新增加7例中重症病患都入住加護病房，年齡在40多歲到80多歲之間，其中有3人插管、1人氣切，多半有慢性疾病病史，但其中1名60多歲男性曾打過3劑疫苗，本身有高血壓、心臟病、糖尿病等病史，正用藥物治療中。

中重症病患中，1名40多歲的女性，本身有腎臟移植病史，也打了3劑疫苗，另1名40多歲的女性有糖尿病病史，並未打過疫苗，目前有用藥，第3名患者是70多歲的男性，有肺炎病史，也打過3劑疫苗，目前使用藥物。

此外，第4名患者是60多歲的女性，有高血壓、糖尿病、腦血管病變、有胃食道逆流等病史，沒有打疫苗，第5名患者是60多歲的男性，有高血壓、心臟病、糖尿病病史，第名患者是70多歲的男性高血壓、糖尿病、慢性阻塞性被併，沒有打破疫苗。

第7名80多歲的女性患者，本身有高血壓、氣喘，打過3劑疫苗，目前是插管住進加護病房，今天為止，台中市持續追蹤41名重症的個案病人，經醫護人員細心照顧狀況已有改善或解除追蹤。