疫情嚴峻，台北市已在各行政區開設24個防疫急門診，市長柯文哲認為，這是這波疫情中最成功的戰術，如同去年有防疫專責旅館般，能有效減輕醫院負擔，在醫療量能部分，未來希望能維持每天住院約200人，撐1個半月，應該疫情就過關了。

柯文哲下午主持防疫記者會時說，數據指出，快篩陽中有93、94％是PCR陽，已經相當準了，由於本次omicron輕症率高，只會發燒、喉嚨痛，用簡單治療就可以處理掉。

柯文哲說，過去3天，防疫急門診服務總量大約落在1.2、1.3萬，由於很多市民不會乖乖預約，會選擇現場掛號，因此實際服務量還是會多過原先訂出的量能，他直呼，如果一天若有1.3萬人確診，若沒有防疫急門診恐會全部擠到急診，兩三下急診就垮掉了，後面住院系統也會跟著垮掉。

柯文哲表示，未來防疫急門診需求若上升很多，市府不會開新的點，而是將舊有的點量能再往上拉，將輕症處理掉，由於現在還有量能，但是不要盲目擴充，原則上有需要再增加。

柯文哲說，他發現台北市感染數大概都在一萬上下，就算有黑數也沒有增加很多，表示台北市民自動自發，有疫情升高自動降低流量，捷運今天的人流又比前幾天更低，降到50％，未來希望能維持每天住院約200人，撐1個半月，應該疫情就過關了。