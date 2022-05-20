邱嫌聲稱槍和子彈是從網路買來。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名邱姓男子，被列為毒品調驗人口，他一看到員警就心虛拔腿狂跑，警方直覺有異追了上去，邱男邊跑還將身揹一個黑色包包丟掉，重心不穩摔倒當場被壓制，並在他身上找到安非他命，但包包被丟到草比人還高的草叢堆中，還出動齊眉棍搜索，沒想到在包包內發現改造手槍及子彈10顆，被依法送辦。

林園分局林園派出所警員蔡佳宸，賴琮文18日下午擔服巡邏勤務時，行經文化街，眼尖發現轄內一名35歲的邱姓男子從一輛車下車準備買便當，不過他被列為毒品調驗人口，員警呼喊他的名字但邱男卻心虛拔腿狂奔，這詭異動作讓員警直覺有異，展開追捕，追了大約30公尺，邱男跑進死巷無處可逃，就將隨身黑色側背包丟到圍牆外的草叢，警方趁隙上前壓制逮捕並呼叫支援警力。

警方在控制邱男後，果然在他口袋發現一小包安非他命，這讓人更懷疑他所丟棄背包裝了什麼東西，但背包被丟到的草叢，久未整理，雜草長得還比人高，警方還拿長棍地毯式搜索，5人找了約10分鐘才終於找到邱男丟棄的背包，赫然發現裡面放有一把改造手槍及子彈10顆，他聲稱僅是好奇從網路購買來，但警方對他說法存疑，依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪移送偵辦。

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