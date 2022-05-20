創世基金會苗栗院520正是創院滿21周年，歌手于冠華特別錄製歌曲給院生欣賞。（創世基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

「520·我愛你」，5月20日是創世基金會苗栗創院滿21週年，近來疫情延燒，植物人安養院暫停對外開放，創世特別邀請歌手于冠華錄製祝福影片與生日快樂歌，由護理師於院內播放，同時為五月生日的院民一同歡祝慶生。感謝21年來，所有善士與義工無私的付出，讓救助之路不孤獨。

創世苗栗院深耕在地21年，目前在院安養59位植物人，到宅服務74個家庭。其中院民家屬陳女士分享，「丈夫發生意外時，孩子都還沒上小學，如今已經邁入社會。」入住苗栗院13年來，每天都感受到護理師悉心照護，自己深受感動，五年前開始成為創世到宅義工，每月陪著護理師，至植物人家中協助指導原床泡澡，她說，「若沒有當時安養院的雪中送炭，難以想像現在能擁有健全的生活，希望在自己有能力的時候，也幫助其他辛苦的家庭。」

歌手于冠華曾在五年前來到創世苗栗院為植物人獻唱，當時便深受感動，從此埋下救助植物人之情，此次參與院慶活動，原想要親臨現場祝賀，但因疫情嚴峻，改為線上獻愛，透過音樂的力量，給予植物人及創世同仁正能量。

苗栗院院長陳綠蓉說，「創世基金會深耕地方，在地安養，苗栗院從服務幾十個家庭到幾百個家庭，感謝一路陪伴的善士、義工與全體同仁。」近來疫情嚴峻，安養院防疫升級，護理同仁兢兢業業，守護院民健康平安。懇請各界在逆流中合力撐舟，小額捐款或愛心500元支持「植物人防疫包」，1日10片尿布、6餐營養餐食、1劑快篩劑，一片慈悲、一膳關懷、一劑平安，