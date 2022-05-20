陳時中稱台灣醫療量能沒崩潰 柯文哲認同：是犧牲醫護換來的

指揮官陳時中強調「台灣沒有醫療崩潰」，胸腔科醫師蘇一峰質疑，隔離病床1個月暴增3倍，第一線過勞仍存在，諷刺「空床率只是自爽的數字」。對此，台北市長柯文哲今表示，「都對啦」，他認為台灣醫療量能還沒有崩潰，但這是犧牲很多醫護人員換來的。

對於陳時中與蘇一峰的說法，柯文哲在防疫記者會回應，「都對啦」，他每天開防疫會議，內心裡面最緊張總床數多少、剩下多少空床，大家都講得對，台灣醫療量能還沒有崩潰，但這是犧牲很多醫護人員換來的，在這個時刻只能說，各位醫護人員拜託了，撐過去台灣就解封。

柯文哲也說，防疫的床已經超過20％，但是不是所有醫院加到30％，他也不贊成，因還有空床狀態就不贊成，要不是有防疫及門診，一天1萬3千人若去擠急診，早就整個系統崩潰。

柯文哲認為，事實上整個國家對解封沒有很好準備，把一部分兵力調去防疫急門診，還要留一部分兵力去處理防疫專責病房，問題是平常正常醫療還是要執行，他非常清楚，這一刻大概跟傳染病有關的內科應該非常累。